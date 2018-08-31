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В Татарии суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве

Происшествия

Смерть 49-летнего мужчины произошла после того, как пострадавшего избили из-за замечания

В Татарии суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве
Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США
Арестованный подросток

Набережные Челны, Татария, 31 августа 2018, 14:24 — REGNUM  В качестве меры пресечения для молодого человека, задержанного по подозрению в групповом избиении 49-летнего мужчины, избран домашний арест. Об этом сообщили 31 августа в Набережночелнинском городском суде.

В судебной инстанции отметили, что 17-летний житель Набережных Челнов отправлен под домашний арест до 20 сентября. Ранее сообщалось, что смерть 49-летнего мужчины произошла после того, как пострадавшего избили из-за замечания группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа полицейские города Жуков Калужской области смогли установить и задержать подозреваемого в убийстве 30-летнего местного жителя.

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