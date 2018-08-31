Следователи проводят проверку после взрыва на авиазаводе в Самаре

Цитата из х/ф «Преступление и наказание». Реж. Лев Кулиджанов. 1969. СССР

Самара, , 14:00 — REGNUM По факту взрыва на авиазаводе в Самаре проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Самарской области.

По данным ведомства, взрыв произошел на полигоне в поселке Прибрежный Красноглинского района региона при проведении работ по очистке кислородного резервуара.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

«Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие», — подчеркнули в управлении.

Ранее факт происшествия ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе ПАО «Кузнецов». Взрыв произошел днем 31 августа. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников предприятия.

Напомним, также 31 августа произошел взрыв с последующим возгоранием на заводе имени Свердлова в Нижегородской области. Предприятие производит боеприпасы. В результате погибли трое рабочих, трое сотрудников завода госпитализированы. Судьба еще троих рабочих до настоящего момента неизвестна.

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