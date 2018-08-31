В Ярославле приставы забрали из частной квартиры 5 тонн алкоголя

Ярославль, , 13:56 — REGNUM В Ярославле судебные приставы забрали для дальнейшего уничтожения более 6000 бутылок спиртосодержащей продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

Ярославец хранил в своей квартире 216 бутылок водки «Любимый графинчик», более 1000 бутылок «Хортицы», 320 бутылок коньяка «Лезгинка», 940 бутылок «Кизляра», 2673 бутылки водки «Золото Славян» и прочей продукции в бутылках с марками известных брендов.

Обнаружила запасы полиция, которой мужчина сообщил, что спиртосодержащая продукция закуплена для личных нужд. Он уверял, что это запасы для «звезд» из Армении, которые вот-вот нагрянут в гости.

Документов и соответствующих сертификатов на весь ассортимент и него не было. Гражданин заявил, что покупал все в Москве и никак не думал, что они ему понадобятся. Вся спиртосодержащая продукция не отвечала требованиям стандартов и гигиеническим нормативам.

Фрунзенский суд Ярославля привлек гражданина к административной ответственности с конфискацией продукции. Судебные приставы передали изъятый конфискованный алкоголь в специализированную организацию «Росспиртпром» для уничтожения.