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В Ярославле приставы забрали из частной квартиры 5 тонн алкоголя

Происшествия

Хозяин говорил, что запасся для личного пользования

В Ярославле приставы забрали из частной квартиры 5 тонн алкоголя
Иллюстрация: УФССП по ЯО
Изъятая продукция

Ярославль, 31 августа 2018, 13:56 — REGNUM  В Ярославле судебные приставы забрали для дальнейшего уничтожения более 6000 бутылок спиртосодержащей продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

Ярославец хранил в своей квартире 216 бутылок водки «Любимый графинчик», более 1000 бутылок «Хортицы», 320 бутылок коньяка «Лезгинка», 940 бутылок «Кизляра», 2673 бутылки водки «Золото Славян» и прочей продукции в бутылках с марками известных брендов.

Обнаружила запасы полиция, которой мужчина сообщил, что спиртосодержащая продукция закуплена для личных нужд. Он уверял, что это запасы для «звезд» из Армении, которые вот-вот нагрянут в гости.

Документов и соответствующих сертификатов на весь ассортимент и него не было. Гражданин заявил, что покупал все в Москве и никак не думал, что они ему понадобятся. Вся спиртосодержащая продукция не отвечала требованиям стандартов и гигиеническим нормативам.

Фрунзенский суд Ярославля привлек гражданина к административной ответственности с конфискацией продукции. Судебные приставы передали изъятый конфискованный алкоголь в специализированную организацию «Росспиртпром» для уничтожения.

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Деятельность судебных приставов
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