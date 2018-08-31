Пятница, 31 Августа 2018 года
14:37:12 МСК

На авиазаводе в Самаре произошел взрыв

Происшествия

Число пострадавших уточняется

На авиазаводе в Самаре произошел взрыв
Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия
Взрыв

Самара, 31 августа 2018, 13:33 — REGNUM  На заводе имени Кузнецова в Самаре произошел взрыв. Информацию о происшествии корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в отделе внешних коммуникаций предприятия.

По данным издания Самара-online, в результате происшествия погибли два человека.

Информация уточняется.

ПАО «Кузнецов» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике.

Читайте развитие сюжета: При взрыве на авиазаводе в Самаре погибли два человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить