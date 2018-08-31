На авиазаводе в Самаре произошел взрыв

Самара, , 13:33 — REGNUM На заводе имени Кузнецова в Самаре произошел взрыв. Информацию о происшествии корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в отделе внешних коммуникаций предприятия.

По данным издания Самара-online, в результате происшествия погибли два человека.

Информация уточняется.

ПАО «Кузнецов» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике.

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