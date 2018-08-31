Пожар после взрыва на заводе в Дзержинске локализован

Дзержинск, Нижегородская область, 31 августа 2018, 13:15 — REGNUM Пожар после взрыва на заводе имени Свердлова по производству боеприпасов в Дзержинске локализован. Площадь пожара составила 100 кв метров.
В настоящее время угрозы распространения огня нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС. На месте происшествия работают около 200 спасателей, в том числе 18 единиц техники.
В пресс-службе правительства Нижегородской области ИА REGNUM сообщили, врио главы региона Глеб Никитин дал поручение министерству здравоохранения области об оказании необходимой медицинской помощи пострадавшим в полном объеме.
Семьям погибших будет оказана материальная помощь через министерство социальной политики.
В официальном комментарии регионального управления МЧС количество пострадавших и погибших вновь не уточняется. Отмечается, что на месте происшествия работает врио начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. После сообщения о возгорании пожраные расчеты выехали по III рангу сложности пожара.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 31 августа на заводе имени Свердлова, который производит боеприпасы, произошел взрыв с последующим возгоранием. На место аварии прибыли пожарные расчеты, проводится разбор завалов.
До настоящего времени официальной информации о количестве погибших и пострадавших ни одно из ответственных ведомств не предоставило.
По предварительным данным, три человека погибли, трое пострадали. Сейчас неизвестно местонахождение еще троих рабочих предприятия.
В СУ СКР по Нижегородской области проводят доследственную проверку по факту происшествия. По данным ведомства, хлопок произошел при осуществлении технических работ, после чего возникло задымление.
При этом в управлении отметили, что осмотр места происшествия затрудняют работы, которые ведут сотрудники управления МЧС.
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