Давление воздуха на борту МКС находится в заданных параметрах — Роскомос

Москва, , 12:52 — REGNUM Давление воздуха на борту МКС после инцидента с появлением микротрещины в бытовом отсеке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09» находится в заданных параметрах, сообщает 31 августа пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что специалисты «Роскосмоса», РКК «Энергии» и ЦНИИмаш совместно с экипажем МКС контролируют ситуацию.

«Давление воздуха на борту станции находится в заданных параметрах», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 30 августа в корпусе корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, образовалась микропробоина. Российские космонавты приняли решение начать ремонт повреждения, не дожидаясь согласования с американским центром управления полетами.

В итоге повреждение было загерметизировано, после чего давление воздуха восстановилось. Безопасности и здоровью экипажа ничего не угрожает.

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