В последний день лета в Красноярском крае горят почти 270 тыс. га леса

Красноярск, , 12:37 — REGNUM В Красноярском крае 31 августа действуют 50 лесных пожаров на общей площади 269,09 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе, по предварительным данным, в большинстве случаев возгорания возникли из-за гроз и по вине местного населения.

За прошедшие сутки в крае потушили 11 лесных пожаров на общей площади 3,2 тыс. га. В тушении были задействованы более 70 человек, 14 единиц техники, 10 воздушных судов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС. 30 августа в регионе было зарегистрировано 50 лесных пожаров на общей площади 271,8 тыс. га.

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