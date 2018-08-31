Пятница, 31 Августа 2018 года
13:01:25 МСК

В последний день лета в Красноярском крае горят почти 270 тыс. га леса

Происшествия

В минлесхозе утверждают, что в большинстве случаев пожары в лесах возникли из-за гроз и по вине местного населения

В последний день лета в Красноярском крае горят почти 270 тыс. га леса
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Красноярск, 31 августа 2018, 12:37 — REGNUM  В Красноярском крае 31 августа действуют 50 лесных пожаров на общей площади 269,09 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе, по предварительным данным, в большинстве случаев возгорания возникли из-за гроз и по вине местного населения.

За прошедшие сутки в крае потушили 11 лесных пожаров на общей площади 3,2 тыс. га. В тушении были задействованы более 70 человек, 14 единиц техники, 10 воздушных судов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС. 30 августа в регионе было зарегистрировано 50 лесных пожаров на общей площади 271,8 тыс. га.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожары продолжают уничтожать леса Красноярского края

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить