Пожар в больнице Новосибирска мог произойти из-за аварийного электрощитка

Новосибирск, , 12:20 — REGNUM Пожар в Новосибирской областной клинической больнице мог произойти из-за аварийного режима работы электрощитка, который располагался в цокольном этаже. О вероятной причине возгорания в медицинском учреждении рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Пожар начался из-за аварийного режима работы электрощитка. Далее огонь перешёл на поддоны и коробки в подвальном подсобном помещении», — цитирует ресурс «Сиб.фм» руководителя пресс-службы регионального управления МЧС Павла Винакова.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Новосибирской областной клинической больнице произошёл вечером 30 августа. Площадь возгорания составила 80 кв метров. В дыму оказались помещения нескольких этажей. Из медицинского учреждения были эвакуированы 412 человек, из них 178 детей. Погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг сложности из четырёх.

На месте происшествия побывали полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников.

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