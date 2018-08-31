В Адыгее задержаны подозреваемые в похищении человека

Майкоп, , 12:09 — REGNUM Правоохранительные органы Адыгеи задержали подозреваемых в похищении 25-летнего мужчины — сына местного предпринимателя похитили с целью выкупа, но, так и не получив требуемой суммы, в итоге отпустили. О задержании подозреваемых 31 августа сообщил, а пресс-служба СУ СКР по Адыгее.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 17 июля, в поселке Тульский Майкопского района, на территории рядом с местным магазином, трое неизвестных насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении молодого человека. Как позже пояснили в Следственном управлении, где по факту похищения возбуждено уголовное дело, потерпевшим стал 25-летний сын одного из местных предпринимателей. В полицию позвонила продавец магазина, которая стала свидетелем похищения. В тот же день отцу похищенного молодого человека поступил звонок от неизвестного ему мужчины с требованием передачи пяти миллионов долларов США за освобождение его сына. Позже похитители снизили сумму до одного миллиона рублей, а в подтверждение намерений оставили около дома родителей потерпевшего флеш-накопитель с видеофайлом, на котором был запечатлен их сын, сообщавший о необходимости передачи денежных средств за свое освобождение.

По данным следствия, похитители удерживали молодого человека в течение более чем месяца — в одном из частных домов Красногвардейского района. 19 августа его отпустили, видимо, поняв, что денег они не получат.

В совершении преступления подозреваются трое молодых людей 26, 28 и 30 лет. Один из них сам пришел к следователю и признался в совершении преступления. В настоящее время 28-летний молодой человек арестован, в отношении двоих соучастников в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Орле был похищен местный бизнесмен Сергей Будагов. Похитители держали бизнесмена в частном доме несколько дней в расчете на выкуп, однако были задержаны, бизнесмен освобожден.

Читайте ранее в этом сюжете: В Адыгеи трое неизвестных похитили мужчину