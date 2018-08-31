Под Геленджиком взорвался гидроцикл — есть пострадавшие

Геленджик, Краснодарский край, , 11:55 — REGNUM Началась доследственная проверка по сообщениям СМИ о взрыве двигателя водяного мотоцикла на одном из пляжей в районе Кабардинки у Геленджика. Об этом сообщает 31 августа пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

«29 августа 2018 года в акватории Черного моря на одном из пляжей в районе Кабардинки при катании двух туристов на гидроцикле взорвался водяной двигатель. Оба туриста получили тяжелые травмы», — говорится в сообщении ведомства.

По сведениям СКР, пострадавшие туристы находятся в отделении реанимации в больнице Геленджика.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор компании «Инфофлот» Андрей Михайловский отметил, что пассажиры теплохода «Лунная соната», который прервал речной круиз и срочно вернулся в Петербург из-за массового отравления, чувствуют себя лучше.

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