Целился в бобра – убил брата: ЧП в Чувашии

Чебоксары, , 11:49 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства гибели жителя республики, который был убит во время охоты. Подозреваемым является его двоюродный брат, который целился в бобра, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Фигурантом уголовного дела стал 43-летний житель одной из деревень Ядринского района. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). ЧП произошло вечером 27 августа 2018 года в Ядринском районе.

«По версии следствия, подозреваемый во время охоты на бобров в овраге лесополосы, целясь в бобра, не заметил 47-летнего двоюродного брата, с которым вышел на охоту, и, выстрелив из охотничьего ружья ИЖ-27, попал в родственника. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия», — сказал Олег Дмитриев.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям подозреваемого по охоте на бобров, которая в настоящее время запрещена. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, в 2009 году в Порецком районе Чувашии житель Нижегородской области на охоте случайно подстрелил товарища, приняв его за кабана. Один из мужчин них взобрался на дерево, оттуда он услышал шорох и увидел движущееся темное пятно. Охотник предположил, что это кабан, и выстрелил картечью. От полученных ран его товарищ скончался по пути в больницу. Ранее в том же Порецком районе один из охотников непроизвольным выстрелом из ружья убил другого, а затем закопал труп, пытаясь скрыть следы преступления.