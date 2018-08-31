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Четыре человека погибли при крушении самолета на базе ВВС США

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Таллахасси, США, 31 августа 2018, 11:31 — REGNUM  В результате падения легкомоторного самолета на территории военной базы ВВС США погибли четыре человека, сообщает Washington Examiner.

По данным издания, инцидент произошел на базе ВВС «Эглин» в штате Флорида. Небольшой гражданский самолет Beechcraft BE-60 вылетел из штата Огайо и направлялся в расположенный неподалеку от «Эглина» аэропорт.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Джорджия в результате крушения небольшого самолета погибли четыре человека, единственный выживший был госпитализирован в больницу. Один из погибших — уроженец Белоруссии.

Читайте подробнее: В США потерпел крушение самолет с парашютистами

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Авиапроисшествия
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