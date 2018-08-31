В Красноярске дом с заложниками бойцы СОБРа взяли штурмом

Красноярск, , 11:26 — REGNUM Стали известны подробности спецоперации по освобождению заложников и задержанию преступника в Красноярске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по Красноярскому краю, она была проведена накануне, 30 августа, сотрудниками ГУ МВД России при силовой поддержке СОБРа регионального управления Росгвардии.

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В полицию поступило сообщение о том, что ранее неоднократно судимый мужчина забаррикадировался в своём доме с женой и малолетним ребёнком. При этом злоумышленник угрожал взорвать газовый баллон. Стражи порядка приняли решение провести переговоры, в результате которых злоумышленник согласился отпустить жену и сына, а сам остался в доме, продолжая выдвигать угрозы.

«Мы знали, что в помещении находятся беззащитные люди, к тому же неоднократно судимый мужчина пытался поджечь газовый баллон. Поэтому штурм необходимо было произвести внезапно и без единого выстрела», — поделился деталями спецоперации сотрудник СОБРа управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Он добавил, что бойцы молниеносно проникли в дом и задержали злоумышленника «как раз в тот момент, когда он уже начал осуществлять задуманное, и в комнате началось воспламенение».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы своей 35-летней супругу и малолетнего сына. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже был неоднократно судим.