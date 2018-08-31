Часть вины за обрушение моста в Генуе может лечь на новые власти Италии

Генуя, Италия, , 11:10 — REGNUM Часть вины за обрушение моста Моранди в Генуе может лечь на новые власти Италии, сообщает Corriere della Sera в пятницу, 31 августа.

Последний из документов, дававших разрешение на проведение работ по укреплению моста, был выдан 11 июня 2018 года, через 10 дней после смены правительства в Италии. Документ подписан уже при новом министре инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли.

Обвинение в адрес Тонинелли может заключаться в том, что министерство недооценило степень опасности и разрешило проведение работ без остановки движения по мосту.

Сторонники правительства считают такое подозрение скорее формальным: у Тонинелли было 10 дней на то, чтобы разобраться в ситуации, а у компании Autostrade и предыдущих правительств, выдававших и продлевавших ей концессию на обслуживание моста — 10 лет.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

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Правительство намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».