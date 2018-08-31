Уголовное дело по факту массовой гибели рыбы возбуждено в Чувашии

Чебоксары, , 11:06 — REGNUM В Чувашии возбуждено очередное уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в реке Рыкша. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки межрайонной природоохранной прокуратуры. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных»). В следственном управлении отмечают, что речь идёт о массовой гибели рыбы в июне 2018 года в Чебоксарском районе на участке реки Рыкша протяженностью около 14 км.

«Согласно исследованиям Центра лабораторного анализа и технических измерений по Чувашии, вода в реке имеет химическое и микробиологическое загрязнение, выразившееся в многократном превышении предельно допустимой концентрации аммония иона и нитрита иона», — сказал Олег Дмитриев.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. В ходе следствия будут приняты меры по установлению конкретных должностных лиц, ответственных за случившееся, а также по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Отметим, что это уже не первый факт массовой гибели рыбы в реке Рыкша. Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2013 года после ливней в Чебоксарском районе надзорными органами на протяжении 30 км по течению реки Рыкша было обнаружено свыше 1,3 тыс. экземпляров погибшей рыбы. Предварительные результаты лабораторных исследований проб воды показали превышение гигиенического норматива содержания аммиака в 18 раз. Виновным в загрязнении реки Рыкша в Чебоксарском районе, где причинённый водным объектам ущерб оценен в 14 млн рублей, в 2014 году был признан главный агроном ООО «Агрохолдинг «Юрма». Чебоксарский райсуд назначил ему 250 тыс. рублей штрафа, признав виновным в нарушении правил обращения экологически опасных отходов (ч.2 ст.247 УК РФ).

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