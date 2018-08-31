ВСУ за сутки дважды обстреляли населенные пункты в ДНР

Донецк, , 10:51 — REGNUM За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил 31 августа руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — пять единиц», — сказал Якубов.

По его словам, в зоне обстрела со стороны украинских силовиков оказались поселки Коминтерново и Николаевка. При обстреле применялось вооружение БМП, БТР и стрелковое оружие.

Напомним, 21 августа в Минске Донбасс и Украина договорились о введении «школьного» перемирия, чтобы дети могли спокойно начать учебный год. Однако Киев нарушает перемирие, ежедневно обстреливая территории народных республик. Так, за сутки 30 августа ВСУ один раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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