В Красноярске многодетный отец взял в заложники жену и малолетнего сына

Красноярск, , 10:47 — REGNUM В Красноярске женщина с маленьким ребёнком оказалась в заточении у собственного мужа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, сообщение о том, что мужчина незаконно лишил свободы свою 35-летнюю супругу и малолетнего сына, поступило в полицию накануне вечером, 30 августа. Также злоумышленник грозил взорвать газовый баллон.

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Инцидент произошёл в частном доме по улице Молодогвардейцев краевого центра. На место происшествия выехали представители оперативных служб и силовых ведомств региона. В ходе переговоров с мужчиной удалось убедить его отпустить жену и ребёнка, после чего он вновь закрылся в доме и открыл вентиль газового баллона. Было принято решение штурмовать дом. В результате злоумышленник был задержан.

Известно, что ранее 48-летний подозреваемый уже был неоднократно судим. Теперь к его послужному списку добавится новый срок. Следственные органы возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). После задержания мужчина искренне раскаялся в содеянном.

В СКР также добавили, что вместе с супругой они воспитывают семь детей в возрасте от двух до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях подобный инцидент произошёл в Киеве. После ссоры с супругой мужчина забаррикадировался в квартире, где удерживал несовершеннолетних детей в возрасте от трёх до 13 лет, угрожая им оружием. Полиция освободила детей и задержала дебошира. Никто не пострадал.

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