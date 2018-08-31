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Крушение вертолета в Пакистане: есть погибшие

Происшествия

Причина трагедии выясняется

Исламабад, 31 августа 2018, 10:56 — REGNUM  В результате крушения вертолета в Пакистане погиб один член экипажа, сообщает 31 августа GEO TV.

Воздушное судно совершало свой обычный полет, когда произошла поломка и оно рухнуло в Аравийское море. Причина аварии выясняется, ее не связывают с деятельностью террористов.

Напомним, последний подобный инцидент с крушением вертолета в Пакистане произошел, а июле 2018 года. Тогда машина рухнула в аэропорту провинции Пешвар, два человека получили ранения.

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