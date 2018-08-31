Вологодский чиновник уволился после скандала с избиением приемного ребенка

Вологда, , 10:21 — REGNUM Начальнику вологодского Управления социальной защиты, опеки и попечительства Григорию Полякову предложили уйти в отставку. Заявление об увольнении по собственному желанию он написал накануне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом к увольнению чиновника послужил скандал с избиением приемного ребенка.

«Мальчик находился под опекой, а значит, под патронажем управления социальной защиты города. Органы социальной опеки в рамках своих полномочий неоднократно выходили в семью, в результате были установлены удовлетворительные условия проживания ребенка. Но факт нанесения травм говорит о том, что не все было благополучно. Органы опеки знали, какой детский сад мальчик посещает, в какой поликлинике он наблюдается, и если бы в свое время представитель управления с определенной периодичностью общался с работниками этих заведений, то, скорее всего, были бы иные выводы по той ситуации, которая складывалась в семье. Поэтому есть вопросы как к межведомственному взаимодействию со всеми субъектами профилактики, так и к работе Управления соцзащиты, которое, на наш взгляд, не предприняло всех должных мер», — заявил заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Вологды, Григорий Поляков на данный момент находится в отпуске, по окончании которого, то есть с 19 сентября, он не будет занимать пост начальника Управления социальной защиты, опеки и попечительства. Исполняющим обязанности на данный момент является Александр Кушев.

Поляков работал в администрации Вологды с марта 2007 года. Управление социальной защиты, опеки и попечительства он возглавлял последние 2,5 года.