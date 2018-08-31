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Более 10 пострадавших, один погибший: в Омске произошло ДТП с маршруткой

Происшествия

Следователи начали проверку по факту ДТП

Омск, 31 августа 2018, 10:13 — REGNUM  В Омске следователи начали проверку по факту крупного ДТП, в котором пострадали пассажиры маршрутных такси. Также сообщается об одном погибшем.

По информации омских массмедиа, ДТП произошло 31 августа на пересечении улиц Лукашевича — Дианова. По предварительным данным, 63-летний водитель пассажирского такси «Газель» (маршрут № 344) не справился с управлением, автомобиль столкнулся с мусоровозом и другой маршруткой. Пострадали 10 человек, в том числе несовершеннолетний. Один пассажир — мужчина 1947 года рождения — погиб.

Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, в ходе проверки, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, следователи намерены выяснить все обстоятельства и причины ДТП.

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