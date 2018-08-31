Уголовное дело экс-мэра сахалинского Корсакова направлено в суд

Южно-Сахалинск, , 10:07 — REGNUM Уголовное дело в отношении экс-мэра сахалинского Корсакова Александра Рудакова направлено в суд. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По версии следствия, в сентябре 2017 года Александр Рудаков во дворе одного из корсаковских домов получил взятку в размере 500 тыс. рублей от руководителя коммерческой структуры. Также следствие утверждает, что данная сумма была лишь частью. Крупной взятки в размере 7 млн рублей, которую предприниматель передал чиновнику за покровительство. Оперативное сопровождение следствия осуществляли сотрудники УФСБ РФ по Сахалинской области.

Обвинительное заключение в отношении Александра Рудакова утверждено прокуратурой, направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, менее, чем за три года были возбуждены уголовные дела по коррупционным преступлениям в отношении целого ряда видных сахалинских чиновников — экс-губернатора Александра Хорошавина, который сейчас осужден к 13 годам лишения свободы, а также его соучастников Сергея Карепкина и Андрея Икрамова, которые также осуждены. Уголовное дело было возбуждено в отношении экс-мэра Южно-Сахалинска Алексея Лескина — в деле имеются 20 эпизодов получения взяток. Возбуждено уголовное дело было и в отношении бывшего сотрудника аппарата губернатора Анатолия Макарова, а также в отношении других высокопоставленных областных и муниципальных чиновников.