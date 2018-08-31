Священнослужителя заподозрили в изнасиловании девочки в Алтайском крае

Барнаул, , 10:00 — REGNUM В Алтайском крае несовершеннолетняя девочка подверглась сексуальному насилию. В совершении тяжкого преступления подозревают настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района. По информации пресс-центра МВД РФ, в настоящее время злоумышленник задержан.

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В полиции уточнили, что на половую неприкосновенность ребёнка 2005 года рождения священнослужитель посягнул 20 июля 2018 года, пишет ТАСС. Насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы он совершил в Октябрьском районе города Барнаула, на берегу реки Обь.

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В настоящее время в отношении настоятеля храма возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Насильнику может грозить до 20 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, перед законом за совращение малолетних уже ответил ещё один священнослужитель. Приговор настоятелю храма был вынесен осенью 2017 года Асиновским городским судом Томской области. Служители Фемиды признали мужчину виновным в педофилии и назначили ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Доказано, что сексуальному насилию духовный пастырь повергал двух несовершеннолетних детей на протяжении долгого времени.

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