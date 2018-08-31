Тамбовские врачи перепутали внематочную беременность с коликами

Тамбов, , 09:54 — REGNUM В Тамбовской области следователи проверяют информацию о возможной врачебной ошибке, якобы допущенной персоналом одной из районных больниц, которая чуть не стала причиной смерти молодой женщины, сообщили 30 августа в пресс-службе регионального СУ СК РФ. По информации местных СМИ, врачи перепутали внематочную беременность с кишечными коликами.

Поводом для проверки стала публикация в СМИ. По данным журналистов, в августе 2018 года жительница области обратилась к врачам с болью в животе. Доктора провели обследование, сделали УЗИ и пришли к выводу, что у пациентки кишечные колики. Однако назначенное лечение не приносило никакого эффекта. Напротив, состояние девушки только ухудшалось. Только после обращения в больницу Тамбова выяснилось, что у женщины — внематочная беременность. В итоге ей потребовалась экстренная операция.

Сейчас эта информация проверяется. В итоге следователи должны решить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

ИА REGNUM отмечает, что это не первый случай в Тамбове в 2018 году, когда есть основания полагать, что врачи допустили ошибку. Так, в июле следователи начали проверку из-за смерти девушки после удаления миндалин.

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