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Массовую инфекцию в петербургском отеле вызвал норовирус

Происшествия

Сотрудники компании, обеспечивавшей питание, отстранены от работы

Массовую инфекцию в петербургском отеле вызвал норовирус
Официанты

Санкт-Петербург, 31 августа 2018, 09:50 — REGNUM  Вспышку острой кишечной инфекции среди участников молодежного конгресса «Росатома» в гостинице Park Inn by Radisson Прибалтийская в Санкт-Петербурге вызвал норовирус, носителем которого были сотрудники частной компании, которая обслуживала мероприятие. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Напомним, вспышка заболевания произошла 28−29 августа. В врачам обратились 29 участников конгресса и один сотрудник отеля. Большинство заболевших остались в своих номерах на амбулаторном лечении. Один человек был госпитализирован в инфекционную больницу.

В ходе лабораторного исследования у работников аутсорсинговой компании, обеспечивавшей питание участников конгресса, были обнаружены норовирусы. В отношении компании начато санитарно-эпидемиологическое расследование, ее персонал отстранен от работы в полном составе.

В настоящее время в ресторане отеля идет заключительная дезинфекция, из меню исключены блюда, несущие эпидемиологический риск. Специалисты изучают пробы воды, сырья и готовой продукции, смывы с кухонного оборудования.

Как сообщалоИА REGNUM, массовое заболевание гепатитом А произошло в конце августа на петербургских автозаводах Nissan и Toyota. Заболели десятки человек. Причиной стали нарушения в работе компании, организовавшей питание на обоих предприятиях.

В конце июля массовое отравление произошло на круизном речном теплоходе «Лунная соната» в Ленобласти. Пострадали более 150 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге отравили участников молодежного конгресса Росатома

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Массовые пищевые отравления
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