Экипажу МКС после герметизации корпуса станции ничего не угрожает — НАСА

Вашингтон, , 08:52 — REGNUM После восстановления герметичности в корпусе корабля «Союз МС-09», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), безопасности экипажа станции ничего не угрожает. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Отмечается, что все системы станции работают стабильно, опасности для экипажа МКС после инцидента нет. Ранее сообщалось, что 30 августа в корпусе корабля «Союз МС-09», пристыкованного к станции, образовалась микропробоина, закрытая впоследствии специальным герметиком. В НАСА отметили, что позднее на МКС будут проведены специальные проверки на наличие утечек воздуха.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на МКС произошла утечка воздуха, но проблему уже удалось решить.

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