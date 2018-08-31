Пятница, 31 Августа 2018 года
09:49:03 МСК

На одной из горных вершин Алтая обнаружено тело альпиниста

Происшествия

По предварительным данным, мужчина пропал без вести четыре года назад

На одной из горных вершин Алтая обнаружено тело альпиниста
Цитата из к/ф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США
Замерз

Горно-Алтайск, 31 августа 2018, 08:46 — REGNUM  В Алтайском крае следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели альпиниста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 31 августа, его тело было обнаружено на прошлой неделе группой туристов, которые совершали восхождение на одну из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта Актру на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. О произошедшем альпинисты сообщили в региональное ГУ МЧС России.

Читайте также: Тело пропавшей более 30 лет назад альпинистки обнаружено на Эльбрусе

Освободить изо льда тело замерзшего альпиниста спасателям удалось только четыре дня спустя. По предварительным данным, погибший — 49-летний житель города Белокуриха Алтайского края, пропавший без вести в горах Горного Алтая в мае 2014 года.

«Родственники пропавшего без вести лица выехали в Кош-Агачский район с целью проведения опознания», — добавили в следственном ведомстве.

СКР проводит доследственную проверку.

Ранее в сюжете: Спасатели эвакуировали заблокированных в горах Алтая четверых туристов

На Алтае спасены двое сорвавшихся с горы туристов

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад на Эльбрусе на высоте около 4 тыс. метров было обнаружено тело альпинистки, пропавшей более 30 лет назад. При женщине был найден паспорт и билет на авиарейс. По словам спасателей, альпинистка, вероятно, погибла при восхождении на Эльбрус в 1987 году. Тогда лавина накрыла группу альпинистов из семи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Погода помешала вертолёту забрать терпящих бедствие в горах Алтая туристов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить