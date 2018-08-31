В США семь человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом

Вашингтон, , 08:37 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом и грузовиком в американском штате Нью-Мексико погибли семь человек, сообщает CBS со ссылкой на данные полиции.

ДТП произошло недалеко от города Торо на западе штата. Грузовой автомобиль пересек разделительную полосу и столкнулся с автобусом, у которого после удара оказалась смята передняя часть.

В этот момент в салоне автобуса находились порядка 50 человек, почти все они были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе в Нью-Джерси в США перевернулся школьный автобус, в результате ДТП в больницы были доставлены 42 человека.

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