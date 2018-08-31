Пятница, 31 Августа 2018 года
09:50:06 МСК

Число погибших в результате ДТП в Нью-Мексико выросло до семи

Происшествия

Ранее ряд СМИ сообщал о четырех погибших

Число погибших в результате ДТП в Нью-Мексико выросло до семи
Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР
Погибший в автокатастрофе

Альбукерке, США, 31 августа 2018, 08:35 — REGNUM  Число погибших при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в американском штате Нью-Мексико значительно возросло. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, в результате ДТП погибли семь человек, еще несколько пассажиров получили различные травмы.

Ранее ряд СМИ сообщал о четырех погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в штате Нью-Мексико произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком. Известно, что в автобусе находились 49 человек.

Авария произошла недалеко от границы с Аризоной.

Читайте также: Не менее четырех человек погибли в ДТП в Нью-Мексико

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить