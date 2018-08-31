«Иркутская земля скорбит»: соболезнование по поводу кончины Иосифа Кобзона

Иркутск, , 07:41 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка считает, что Иосиф Кобзон внёс поистине неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Сибири. Его соболезнование родным и близким выдающегося артиста и депутата Госдумы РФ размещено на официальном сайте регионального парламента.

«Иосиф Давыдович родился в Донецкой области, и для него была дорога земля малой родины. Но вместе с тем, родной для него стала и земля Байкальского региона, во благо которого он работал в Государственной Думе более двадцати лет. За эти годы Иосифу Давыдовичу удалось решить множество проблем территорий, лично помочь сотням людей, он контролировал бесперебойное финансирование строительства детских садов, школ и спортивных сооружений — внёс поистине неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Сибири», — подчеркнул иркутский спикер.

Сергей Брилка также напомнил, что песни в исполнении Иосифа Кобзона действительно помогали «строить и жить» не одному поколению.

«Можно с уверенностью сказать, что самой главной чертой Иосифа Давыдовича была патриотичность. Она проявлялась не только в музыке и песнях, но, в первую очередь, в делах — Иосиф Кобзон побывал с концертами, наверное, на всех советских стройках. Он выступал перед военным контингентом в Афганистане и ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Постоянно занимался благотворительностью, помогал тяжело больным детям», — отметил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Выражая соболезнования близким и родным Иосифа Кобзона, он также отметил:

«Это невосполнимая утрата. Иркутская земля скорбит вместе с вами».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иосиф Кобзон являлся депутатом Государственной Думы ФС РФ от региональной группы №4, в которую входят три региона — Иркутская область, Забайкальский край и Бурятия. Скончался он 30 августа в Москве, после продолжительной болезни.

Церемония прощания с певцом и депутатом пройдет в 2 сентября концертом зале имени Чайковского.