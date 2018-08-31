Легкомотороный самолет разбился во Флориде недалеко от базы ВВС США

Орландо, США, 31 августа 2018, 05:22 — REGNUM Легкий самолет Beechcraft BE-60, вылетевший из Толедо, разбился в трех километрах от авиабазы Эглин, штат Флорида, сообщает Washington Examiner.
«По предварительным данным, власти подтвердили гибель четырех человек», — заявил представитель авиабазы Эглин.
Причины крушения самолета в настоящее время еще не выяснены. Отмечается, что самолет упал в лесном массиве в трех километрах от авиабазы военно-воздушных сил США.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в штате Джорджия потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще один получил тяжелые травмы. Причины аварии пока не известны.