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Легкомотороный самолет разбился во Флориде недалеко от базы ВВС США

Происшествия

Причины крушения самолета в настощее время еще не выяснены

Орландо, США, 31 августа 2018, 05:22 — REGNUM  Легкий самолет Beechcraft BE-60, вылетевший из Толедо, разбился в трех километрах от авиабазы Эглин, штат Флорида, сообщает Washington Examiner.

«По предварительным данным, власти подтвердили гибель четырех человек», — заявил представитель авиабазы Эглин.

Причины крушения самолета в настоящее время еще не выяснены. Отмечается, что самолет упал в лесном массиве в трех километрах от авиабазы военно-воздушных сил США.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в штате Джорджия потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще один получил тяжелые травмы. Причины аварии пока не известны.

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Авиапроисшествия
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