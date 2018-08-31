Меняйло и Травников проинспектировали новосибирскую больницу после пожар

Новосибирск, , 05:03 — REGNUM В Новосибирской областной клинической больнице, где вечером 30 августа случился пожар, побывали полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Напомним, новосибирским пожарным вечером 30 августа пришлось тушить пожар в Областной клинической больнице. Площадь пожара составила 80 кв метров.

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По мнению Травникова, самое главное, что удалось сделать — не допустить жертв.

«Нормальная работа областной больницы восстанавливается, — сказал глава региона. — Технические службы и сотрудники МЧС продолжат обследование подвального помещения, где произошло возгорание на предмет восстановления электроснабжения и прекращения повторных возгораний. В больнице остаётся усиленная смена медиков, технического персонала, охраны. Если будут возникать какие-то вопросы, жалобы, будем принимать решения оперативно».

По официальным данным, все лечебные отделения в настоящее время функционируют, пациенты находятся в палатах. Всех экстренных пациентов перевели в другие клиники Новосибирска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время пожара в Новосибирской областной клинической больнице в дыму оказались помещения нескольких этажей четвёртого, пятого, седьмого и девятого корпусов. Были эвакуированы 412 человек, из них 178 детей. Погибших и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью пациентам и персоналу больницы также нет.

Пожару был присвоен третий ранг сложности из четырёх по принятой в Новосибирской области градации.