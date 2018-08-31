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Не менее четырех человек погибли в ДТП в Нью-Мексико

Происшествия

На дороге столкнулись пассажирский автобус и грузовик

Альбукерке, США, 31 августа 2018, 05:04 — REGNUM  На дороге американского штата Нью-Мексико, недалеко от границы с Аризоной, произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком, сообщает Associated Press.

По данным агентства, у грузовика лопнуло колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус на встречной полосе. В автобусе находились 49 человек, многие из которых были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. На текущий момент среди погибших числится четверо.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Турции произошло столкновение автобуса, в котором ехали туристы, в том числе и российские. Транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем по дороге аэропорт.

В результате пострадали 13 российских туристов. В настоящее время 12 человек выписаны из больницы, еще один остался на стационарном лечении.

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Дорожно-транспортные происшествия
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