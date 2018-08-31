Пятница, 31 Августа 2018 года
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В Чикаго произошел взрыв на водоочистной станции

Происшествия

Состояние всех пострадавших в настоящее время оценивается как тяжелое или критическое

Чикаго, США, 31 августа 2018, 04:53 — REGNUM  Около десяти человек пострадали в результате взрыва на водоочистной станции в американском Чикаго, сообщает Chicago Tribune.

По предварительным данным, причиной ЧП послужил взрыв метана. Из-за взрыва обрушилась крыша станции.

Отмечается, что два человека были заблокированы под обломками крыши, однако спасателям удалось оперативно извлечь пострадавших. Состояние всех пострадавших в настоящее время оценивается как тяжелое или критическое.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа произошел крупный пожар на заводе по производству химических реагентов в австралийском городе Мельбурн. Сообщается, что из-за пожара на западные районы города распространился токсичный дым. Очевидцы также отмечают, что в районе завода слышны взрывы.

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