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На юге Китая у автомобиля отказали тормоза, есть погибшие

Происшествия

Шесть человек из 19 раненых в тяжелом состоянии находятся в госпитале

Наньнин, Китай, 31 августа 2018, 04:32 — REGNUM  Четыре человека погибли и еще 19 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Наньнине Гуанси-Чжуанского автономного районе на юге Китая, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 11:39 по местному времени 30 августа, когда у минивена отказали тормоза на дороге до Таоюаня. Шесть человек из 19 раненых в тяжелом состоянии находятся в госпитале. Водитель — в полицейском участке. Расследование продолжается.

Напомним, что 22 августа восемь человек погибли после того, как минивен упал с обрыва, съехав с дороги в уезде Хуэйцзэ провинции Юньнань на юго-западе Поднебесной.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти нет выживших: автомобиль упал с обрыва на юго-западе Китая

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Дорожно-транспортные происшествия
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