В Китае задержан беглец, ответственный за смертоносный пожар в гостинице

Харбин, Китай, , 04:14 — REGNUM Полиция задержала беглеца, подозреваемого в ответственности за пожар, приведший к смертельному пожару, унесшему жизни 20 человек в столице провинции Хэйлунцзян на востоке Китая городе Харбине, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Полиция утверждает, что подозреваемый беглец по имени Ли Яньбинь отвечал за пожарную безопасность в отеле. Он скрылся из помещения после начала пожара и сбежал. Полиция предложила награду в размере до 300 тыс. юаней ($43,9 тыс.) за информацию о его месторождении. Предварительное расследование показало, что причиной пожара стало качество пожарной безопасности в отеле.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь разгорелся утром 25 августа в отеле Beilong Hot Spring Leisure в городском районе Сунбэй. Представители отеля и его руководство находятся под стражей. Кроме того, все тела жертв пожара удалось опознать при помощи теста ДНК.

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