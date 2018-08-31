Флоридец пожаловался на преследующего его двухметрового варана

Орландо, США, , 03:58 — REGNUM Житель Флориды Закари Либерман пожаловался, что варан караулит его и его семью возле дома, заявляет AJC.

Как сообщил Либерман изданию, варан достигает около двух метров в длину и весит около 70 килограм. Флоридец подчеркнул, что больше всего он боится за своих детей — двухлетнего сына и четырехлетнюю дочь, несмотря на то, что вараны, как правило, людей не атакуют.

«В воскресенье он был у черного входа моего дома. Он скребся в дверь, чтобы попасть в дом», — заявил Либерман.

Флоридец также вызывал службы отлова животных, чтобы они поймали варана, однако рептилии всегда удавалось скрыться от желающих его поймать сотрудников. При этом варан настойчиво игнорировал приманки, которые выставляли работники служб отлова животных.

Как сообщили представители комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды, ящерицу после поимки передадут в одной из учреждений для диких животных или же усыпят. Либерман же просто хочет, чтобы варан перестал терроризировать его семью и оставил жильцов дома в покое.