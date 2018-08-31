Норвежского дайвера чуть не засосало в пасть китовой акулы

Манила, , 03:24 — REGNUM Норвежский дайвер, совершавший погружение у берегов Филиппин, чуть было не попал в пасть китовой акулы, сообщает The Daily Mail.

Издание сообщает, что Гейр Йохансен всю жизнь боялся акул. Он рассказал изданию, что во время погружения заметил проплывающую рядом акулу, которая засасывала в свое чрево огромные массы воды. По его словам, он снимал акулу на видео и почувствовал, что его засасывает в акулью пасть.

Его практически придавило к челюстям акулы, однако Йохансен успел вовремя оттолкнуться от акулы и сбежать. Как он заявил после инцидента, страх перед акулами у него не пропал.

Напомним, китовая акула является крупнейшей из известных видов и безвредна для человека. Ее рацион составляет мелкая рыба и планктон, которые она процеживает из морской воды через свою пасть. Китовая акула при питании способна пропускать через свою пасть до шести тысяч кубометров воды в час.