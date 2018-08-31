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Пожарные в Новосибирске ликвидировали возгорание в областной больнице

Происшествия

Пострадавших при пожаре нет

Новосибирск, 31 августа 2018, 03:13 — REGNUM  Новосибирские пожарные ликвидировали крупный пожар, произошедший в Областной клинической больнице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Новосибирска.

Сообщается, что информация о возгорании поступила в 19:05 по местному времени. Пожарные прибыли на место происшествия в 19:12 и приступили к тушению пожара. В 19:58 пожар был ликвидирован. Отмечается, что площадь пожара составляла 80 кв метров.

Из-за возгорания из корпусов больницы пришлось эвакуировать 412 человек, включая 109 детей и 16 тяжелобольных — из отделения реанимации. Пострадавших при пожаре нет. В настоящее время ведется выяснение причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в городской больнице Нальчика произошел пожар. В ходе тушения эвакуировали 50 человек. Возгорание произошло в прачечной, огонь охватил постельные принадлежности. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

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Пожары в медицинских учреждениях
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