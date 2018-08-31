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В школе в Сан-Франциско произошла стрельба

Происшествия

В результате стрельбы пострадал один человек

Сан-Франциско, США, 31 августа 2018, 02:22 — REGNUM  В результате стрельбы в одной из школ американского города Сан-Франциско полицейские задержали трех человек, сообщает CBS.

Сообщается, что в результате стрельбы пострадал один человек. Полиция и администрация школы разослали уведомления родителям учащихся об инциденте. В настоящее время ведется расследование, полиция уже обнаружила на месте преступления огнестрельное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа охрана крупного торгового центра в Торонто эвакуировала посетителей и работников из-за произошедшей в здании стрельбы. В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых. Информации о пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Торговый центр в Торонто эвакуирован из-за стрельбы

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Происшествия в учебных заведениях
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