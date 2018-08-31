В Турции внезапно выпал снег

Анкара, , 01:18 — REGNUM Во время туристического сезона в Турции начался снегопад, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщает телеканал, причиной снегопада стал мощный грозовой фронт, который проходил над Турцией. Из-за непогоды власти перекрыли дороги на популярные курорты страны.

Как отмечает телеканал, подобный снегопад прошел и в Мехико. Он обрушился на столицу Мексики, покрыв снегом кактусы и пальмы. Температура воздуха опустилась до нуля градусов, но потом резко началась жара, которая привела к наводнению.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Окинском районе Бурятии выпал снег, что удивило жителей республики. Местные жители иронизировали в комментариях под видео заснеженного пейзажа в соцсетях и шутили, что пора надевать шубы.

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