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Торговый центр в Торонто эвакуирован из-за стрельбы

Происшествия

Информации о пострадавших пока нет

Торонто, Канада, 30 августа 2018, 23:58 — REGNUM  Охранники эвакуировали посетителей и работников крупного торгового центра в Торонто, 30 августа передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции, молл Yorkdale на севере Торонто остается закрытым для посещения. граждан просят избегать посещения района вблизи торгового центра.

Полицейские ищут нескольких подозреваемых мужчин, которые, предположительно, открыли стрельбу в торговом центре. Информации о пострадавших в результате стрельбы на данный момент нет.

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Происшествия в учреждениях торговли
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