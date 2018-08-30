Торговый центр в Торонто эвакуирован из-за стрельбы

Торонто, Канада, , 23:58 — REGNUM Охранники эвакуировали посетителей и работников крупного торгового центра в Торонто, 30 августа передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции, молл Yorkdale на севере Торонто остается закрытым для посещения. граждан просят избегать посещения района вблизи торгового центра.

Полицейские ищут нескольких подозреваемых мужчин, которые, предположительно, открыли стрельбу в торговом центре. Информации о пострадавших в результате стрельбы на данный момент нет.

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