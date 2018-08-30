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Стрельба в канадском Торонто. Эвакуирован торговый центр

Происшествия

О пострадавших информации пока нет

Стрельба в канадском Торонто. Эвакуирован торговый центр
Стрельба

Торонто, Канада, 30 августа 2018, 23:18 — REGNUM  В одном из торговых центров канадского города Торонто произошла стрельба, сообщает 30 августа пресс-служба городской полиции.

«В торговом центре Yorkdale слышны выстрелы. Полицейские подтверждают факт стрельбы. Торговый центр эвакуирован», — указано в сообщении на странице полиции Торонто в Twitter.

О причинах стрельбы пока не сообщается. Из-за инцидента были эвакуированы сотрудники и посетители торгового центра.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Полицейские начали розыск двух подозреваемых, которые могли быть инициаторами стрельбы.

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