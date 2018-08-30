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В Риме обрушилась крыша церкви Святого Иосифа

Происшествия

При обрушении в храме не было людей

В Риме обрушилась крыша церкви Святого Иосифа
Angelo Giordano
Обрушение

Рим, 30 августа 2018, 21:39 — REGNUM  В центре Рима обрушилась крыша церкви Святого Иосифа — памятника архитектуры XVI века, 30 августа передает агентство Reuters.

Известно, что при обрушении в храме не было людей — церковь находится на реконструкции и была закрыта для посетителей. Однако сильно пострадал сам памятник архитектуры.

Считается, что церковь Святого Иосифа была выстроена на месте римской тюрьмы, в которой провели последние дни земной жизни апостолы Петр и Павел, а также вождь галлов Верцингеторикс.

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