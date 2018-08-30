В Риме обрушилась крыша церкви Святого Иосифа

Рим, , 21:39 — REGNUM В центре Рима обрушилась крыша церкви Святого Иосифа — памятника архитектуры XVI века, 30 августа передает агентство Reuters.

Известно, что при обрушении в храме не было людей — церковь находится на реконструкции и была закрыта для посетителей. Однако сильно пострадал сам памятник архитектуры.

Считается, что церковь Святого Иосифа была выстроена на месте римской тюрьмы, в которой провели последние дни земной жизни апостолы Петр и Павел, а также вождь галлов Верцингеторикс.

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