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Украинские пограничники не пустили в страну российского дипломата

Происшествия

Мужчину вернули обратно в Россию

Украинские пограничники не пустили в страну российского дипломата
Иван Шилов © ИА REGNUM
Въезд на Украину

Харьков, Украина, 30 августа 2018, 21:34 — REGNUM  Пограничники не пустили на Украину секретаря генерального консульства Российской Федерации в Харькове, который ехал на службу в поезде Москва — Харьков, сообщили 30 августа в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По словам представителей ведомства, причиной их действий стал запрет на въезд на Украину, который действует в отношении гражданина России до 2023 года.

Напомним, в средине июля пограничники не пропустили на Украину известного российского актера Антона Макарского из-за «незаконного» посещения Крыма.

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