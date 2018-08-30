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В 60 км от Алма-Аты произошло землетрясение

Происшествия

Очаг подземных толчков находился на глубине 5 км

Алма-Ата, Казахстан, 30 августа 2018, 18:58 — REGNUM  В 62-х км к югу от Алма-Аты на территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4, сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на госучреждение «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки министерства образования и науки Казахстана».

Землетрясение было зарегистрировано в 17 часов 44 минуты (14 часов 44 минуты по московскому времени). Очаг подземных толчков находился на глубине 5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в 493 км к юго-западу от Алма-Аты на границе с Киргизией было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4.

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Землетрясения
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