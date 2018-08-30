В центре Рима обрушилась крыша церкви XVII века

Рим, , 18:37 — REGNUM В центре Рима в четверг, 30 августа, обрушилась крыша церкви San Giuseppe dei Falegnami («Святого Иосифа плотников») у подножия Капитолийского холма, сообщает La Repubblica.

В результате происшествия никто не пострадал, в церкви не проводится служб. Причины обрушения пока неизвестны.

Церковь была построена в конце XVI — начале XVII века на месте, где располагалась Мамертинская тюрьма, в которой, по преданию, провели последние дни своей жизни апостолы Петр и Павел.