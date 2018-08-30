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В центре Рима обрушилась крыша церкви XVII века

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

В центре Рима обрушилась крыша церкви XVII века
Justin Ennis
Капитолийский дворец. Рим, Италия

Рим, 30 августа 2018, 18:37 — REGNUM  В центре Рима в четверг, 30 августа, обрушилась крыша церкви San Giuseppe dei Falegnami («Святого Иосифа плотников») у подножия Капитолийского холма, сообщает La Repubblica.

В результате происшествия никто не пострадал, в церкви не проводится служб. Причины обрушения пока неизвестны.

Церковь была построена в конце XVI — начале XVII века на месте, где располагалась Мамертинская тюрьма, в которой, по преданию, провели последние дни своей жизни апостолы Петр и Павел.

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