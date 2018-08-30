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В Чимкенте произошло возгорание газопровода

Происшествия

Высота пламени достигала 15 метров

В Чимкенте произошло возгорание газопровода
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Огонь

Чимкент, Казахстан, 30 августа 2018, 18:34 — REGNUM  В Чимкенте произошёл разрыв подземного газопровода высокого давления, что привело к возгоранию газа, передает 30 августа телеканал «24 Хабар» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Авария произошла 30 августа в 16:34 по местному времени (13:34 по Москве). Высота пламени достигала 15 метров. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил электрический кабель, но на жизнедеятельность города это не повлияло.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что в июле будет запущено строительство магистральный газопровод «Сарыарка», который обеспечит газом центральные и северные районы республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали сроки строительства газопровода «Сарыарка»

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Происшествия на газопроводах
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