В Чимкенте произошло возгорание газопровода

Чимкент, Казахстан, , 18:34 — REGNUM В Чимкенте произошёл разрыв подземного газопровода высокого давления, что привело к возгоранию газа, передает 30 августа телеканал «24 Хабар» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Авария произошла 30 августа в 16:34 по местному времени (13:34 по Москве). Высота пламени достигала 15 метров. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил электрический кабель, но на жизнедеятельность города это не повлияло.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что в июле будет запущено строительство магистральный газопровод «Сарыарка», который обеспечит газом центральные и северные районы республики.

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