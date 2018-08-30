Химический выброс на севере Крыма списали на жару и засуху

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». реж Александр Федулов. 1984. СССР

Симферополь, , 18:02 — REGNUM Сильная жара и продолжительная засуха спровоцировали выброс вредного вещества на химзаводе в крымском городе Армянск. Такое заключение экспертов 30 августа журналистам озвучил вице-премьер РК Игорь Михайличенко.

«По предварительным данным, причиной химических осадков являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО «Титановые инвестиции». Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе», — отметил вице-премьер.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос привлечения руководства предприятия к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Армянска и Красноперекопска сообщили 25 августа в соцсетях о появлении налёта неизвестного происхождения на металлических предметах. Граждане предположили, что это может быть связано с выбросами находящихся неподалеку предприятий: «Титановые инвестиции», «Крымский содовый завод» и «Бром».

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Позже глава Крыма заявил, что химические выбросы здоровью местных жителей не угрожают. А спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов потребовал наказать виновных в происшествии.

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