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Протурецкие боевики в кантоне Африн подорвались на фугасе

Происшествия

Во время движения конвоя протурецких боевиков был подорван фугас

Дамаск, 30 августа 2018, 17:34 — REGNUM  Протурецкие боевики понесли тяжелые потери после атаки на их конвой в кантоне Африн сирийской провинции Алеппо. По информации от местных источников, колонна боевиков двигалась по шоссе Раджо — Африн.

Во время движения конвоя сработало мощное самодельное взрывное устройство. Восемь исламистов было убито, двадцать было ранено. Все они принадлежат к группировке «Султан Мурад». Группировка финансируется и вооружается Турцией.

Кантон Африн был захвачен турецкой армией и подконтрольными ей исламистскими группировками в марте этого года в ходе военной операции «Оливковая ветвь». Курдские вооруженные отряды были вынуждены покинуть этот регион.

Постепенно в данной местности развернулось партизанское движение против турецкой оккупации. В нем участвуют курдские партизаны, которые пользуются поддержкой местного курдского населения.

Пока точно неизвестно, кто стоит за этим подрывом. Скорее всего, взрыв фугаса — один из элементов партизанской войны. Однако нельзя исключить и конфликт между исламистскими группировками. Курдские отряды Народных защитников, как правило, документируют свои акции на видео и затем публикуют в сети интернет.

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Война в Сирии
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