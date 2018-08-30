Протурецкие боевики в кантоне Африн подорвались на фугасе

Дамаск, , 17:34 — REGNUM Протурецкие боевики понесли тяжелые потери после атаки на их конвой в кантоне Африн сирийской провинции Алеппо. По информации от местных источников, колонна боевиков двигалась по шоссе Раджо — Африн.

Во время движения конвоя сработало мощное самодельное взрывное устройство. Восемь исламистов было убито, двадцать было ранено. Все они принадлежат к группировке «Султан Мурад». Группировка финансируется и вооружается Турцией.

Кантон Африн был захвачен турецкой армией и подконтрольными ей исламистскими группировками в марте этого года в ходе военной операции «Оливковая ветвь». Курдские вооруженные отряды были вынуждены покинуть этот регион.

Постепенно в данной местности развернулось партизанское движение против турецкой оккупации. В нем участвуют курдские партизаны, которые пользуются поддержкой местного курдского населения.

Пока точно неизвестно, кто стоит за этим подрывом. Скорее всего, взрыв фугаса — один из элементов партизанской войны. Однако нельзя исключить и конфликт между исламистскими группировками. Курдские отряды Народных защитников, как правило, документируют свои акции на видео и затем публикуют в сети интернет.