Сотрудников колонии в Татарии задержали по подозрению в избиении осужденных

Казань, , 16:56 — REGNUM В Татарии задержали двоих сотрудников ИК-18 (исправительной колонии) по подозрению в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

По предварительным данным, сотрудники колонии в этоv месяце избили одного из осужденных, в результате чего он получил множественные кровоподтеки.

При этом следствие установило еще один факт избиения заключенных. Один из задержанных нанес осужденному несколько ударов деревянным предметом. Это было еще в 2015 году.

В настоящее время задержанным предъявлено обвинение, они вину не признали. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие планирует ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

ИК-18 — колония строгого режима для впервые осужденных на 859 мест в Казани.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на этой неделе стало известно еще об одном инциденте в казанской колонии №19.

Один из осужденных, который пребывал на участке колонии-поселения, был найден мертвым на своем спальном месте. Следов насильственной смерти не обнаружено, предсмертную записку заключенный не оставил. Причина смерти по предварительной версии: механическая асфиксия.

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